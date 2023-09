A Giovanbattista Cutolo la medaglia d'oro al valore civile

"La vicenda di Giovanbattista Cutolo, giovane musicista ucciso a Napoli, è una ferita aperta per l'Italia intera. Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi sua mamma, Daniela, una donna forte e coraggiosa che, nonostante il dolore per la tragica perdita, sta lottando affinché il killer di suo figlio riceva la giusta condanna. Anche per lei abbiamo deciso una stretta per gli under 18 che delinquono, per limitarne il più possibile l'attitudine criminale. Per Giovanbattista, in suo ricordo, proporremo una medaglia d'oro al valor civile".

Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni, postando una foto dell'abbraccio con la mamma del musicista napoletano Giovanbattista Cutolo, incontrata oggi a palazzo Chigi.