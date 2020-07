Riaprono le giostre di via Nicolardi: "Battaglia vinta"

Erano chiuse dall'emergenza Covid-19 le giostre di via Nicolardi e finalmente riaprono. "In queste settimane ho sollecitato, Assessorato Comunale e Ufficio comunali, ultimo e definitivo confronto 3 giorni fa, in merito alla riapertura di questo spazio oltre quello del Parco Villa Capriccio, unico in zona vista la chiusura dei giochi al parco del Poggio. Una buona notizia che poteva essere fatta prima, ora da stamane l'area giochi viene restituita ai bambini. Il comune dovrà continuare a dare risposte sia riguardo il riutilizzo degli spazi abbandonati al Parco del poggio e sulla manuntenzione del verde che è totalmente un disagio enorme, le uniche zone pulite è frutto di interventi di volontari di cittadini o associazioni o di qualche intervento straordinario, ma Comune e Municipalità 3 devono prendersi responsabilità piene e non possono amministrare Napoli con la testa sotto il terreno senza vedere e sentire", spiega Gennaro Acampora Consigliere Municipalità 3.

