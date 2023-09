Giostre vandalizzate, al via i lavori di ripristino

Saranno ripristinate ancora una volta le giostre di piazza Nazionale, obiettivo preferito dei vandali della zona Vasto-Arenaccia. La IV Municipalità ha dato il via ai lavori. Gli operai prima si occuperanno di rimuovere le carcasse inutilizzabili. Poi, procederanno a impiantare le nuove giostre.

Piazza Nazionale sembra non trovare pace. Teatro del ferimento della piccola Noemi, neanche il murale dedicato alla piccola è stato lasciato in pace dai teppisti, costringendo le istituzioni a restaurarlo. "La cura e la tutela dei più piccoli sono in cima alle priorità del mio lavoro mio e della mia Giunta - afferma il presidente della Muncipalità Maria Caniglia - Ripristinare le giostrine in piazza Nazionale è un tassello fondamentale, come lo è stato l'apertura del parco di Santa Maria la Fede, per trasformare un territorio spesso preda di vandali in un'area piena di vita e di gioia. Non ci fermiamo davanti alle difficoltà e davanti a chi distrugge il bello che c'è intorno a noi”.

La nuova area giochi dovrebbe essere inaugurata a fine mese, anche se non c'è ancora una data ufficiale.