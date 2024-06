Buone notizie per il Parco di Santa Chiara, ci sarà il restyling: in arrivo nuove giostrine e messa in sicurezza

Novità importanti per il parco di Santa Chiara, unico spazio dedicato ai bambini del centro storico e al centro di numerose lamentele da parte dei residenti per problematiche legate alla sicurezza e all'ambiente insalubre. È in arrivo infatti un restyling nei prossimi mesi e più precisamente entro la fine del 2024, come annuncia a NapoliToday il presidente della II Municipalità Roberto Marino:"La seconda municipalità è perfettamente consapevole della importanza dei giardini Santa Chiara per il centro storico, essendo in buona sostanza l’unica risorsa verde presente e l’unico luogo di svago all’aperto per i bambini. In questi mesi sono stati eseguiti molteplici e periodici interventi di pulizia dell’area giochi, mentre quella per i cani è stata affidata alla associazione 'I Cani di Santa Chiara' con cui vi è una collaborazione costante. Sono stati eseguiti anche numerosi interventi per convincere i senza fissa dimora ad abbandonare l’area perché non compatibili con la presenza di bambini, anche per i cani che li accompagnano ed addirittura in uno di questi casi un assessore della municipalità è stato aggredito finendo all’ospedale e subendo un intervento chirurgico. Posso affermare che ci saranno interessanti novità, perché crediamo che prima della fine dell’anno, saranno eseguiti lavori presso l’area giochi, sistemando il terreno, realizzando un nuovo tappeto erboso, installando nuove giostrine e pavimentazione anti trauma, potando le alberature presenti e verniciando le ringhiere”.

La richiesta dei residenti: "Affidatelo a noi"

Nonostante gli interventi periodici di bonifica della II Municipalità, troppo spesso l'area giochi è avvolta dal degrado, complice anche la presenza in loco di clochard. Nei giorni scorsi Fiammetta Fellico, biologa e madre di due bambini di tre e un anno e Mario Eleno, scrittore e attore e papà di due bimbi, hanno deciso di armarsi di scopa e paletta, tentando di ripulire l'area verde. Dopo ore di fatica sotto al sole cocente hanno raccolto 11 sacchi grandi della spazzatura al cui interno c'era di tutto: cicche di sigarette, tappi incastonati nel terreno, bottiglie di plastica e di vetro, avanzi di cibo."C'è ancora molto da fare. Ma speriamo che il nostro impegno educhi i frequentatori della zona. Chiaramente se qualcun altro è interessato e si vuole unire a noi sarebbe fantastico, perché siamo intenzionati a tornare e a tenere l'area pulita, sempre di mattina magari perché le presenze sono più ridotte", spiega a NapoliToday Fiammetta. "Noi genitori vorremmo lo spazio del parco dedicato all'area bambini in autogestione in quanto crediamo che possa essere l'unica soluzione per salvaguardarne il decoro, tutelando i nostri figli", conclude.