Crollo giostra, la più grave è una dodicenne in osservazione al Santobono

Erano su una delle giostre maggiormente desiderate del luna park, "i seggiolini volanti", allestito per l'occasione nel parcheggio di via Querce a Palma Campania, quando è accaduto l'impensabile. Mentre i bambini erano in aria ad un certo punto la struttura ha ceduto e si sono schiantati sull'asfalto.

A riportare le conseguenze peggiori una bambina di 12 anni, ricoverata in osservazione al Santobono. Tanti altri, più di dieci, hanno riportato ferite lievi, soprattutto contusioni. Nessun bambino, è bene precisarlo, è in pericolo di vita. A scopo precauzionale ci sono altri giovanissimi in osservazione distribuiti tra gli ospedali di Nola, Nocera e Sarno. Indagini in corso dei Carabinieri della stazione di Palma Campania, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Le testimonianze

"Io ero lì, presente ... Mio figlio si trovava sul gonfiabile, mi son trovato a guardare nel momento in cui la giostra è andata a schiacciarsi a terra, nel momento che i bambini e ragazzi erano con i seggiolini in volo .... Ho soccorso alcuni bambini. Una bambina indiana era sotto le sedie a terra. Scena da rimanerci malissimo, anzi che ti segna", spiega Biagio, ancora scosso per l'accaduto.