Commemorazione defunti e viabilità: che cosa c'è da sapere

Tangenziale di Napoli rende noto che, per favorire i pellegrinaggi ai cimiteri, sono state aggiornate le chiusure dell'uscita dello svincolo di Doganella nei giorni 28 e 29 ottobre, e 1 e 2 novembre.

In occasione della commemorazione dei defunti e del rituale pellegrinaggio ai cimiteri di Poggioreale, in accordo con l'amministrazione comunale, al fine di favorire la circolazione sulle strade che conducono ai luoghi di sepoltura, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 ottobre, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, dalle 6.00 alle 14.30, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Doganella, per chi proviene sia da Capodichino sia da Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti uscite: per chi proviene da Capodichino, Secondigliano Aeroporto; per chi proviene da Pozzuoli, Capodichino.