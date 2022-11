Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative del Comune

In occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne - venerdì 25 novembre, alle ore 9,00, in Piazza Municipio – si terrà il Flash Mob “Re-memeber, Affinché non accada mai più”, organizzato dall’associazione Mai più violenza infinita Onlus, in collaborazione con Il Comune di Napoli, Unicef ed Associazione O.M. In apertura della manifestazione - alla presenza del Sindaco Manfredi e dell'Assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante – l’attrice Isa Danieli declamerà alcuni versi dedicati alle donne.

In piazza saranno posizionate delle sagome nere, a ricordare le vittime di femminicidio del 2022, ed ognuna riporterà un QR-code che rimanda alla singola storia oltre al numero di emergenza nazionale 1522 istituito per le richieste di aiuto e sostegno contro la violenza e lo stalking. Accanto ad ogni figura ci sarà un'adolescente che pronuncerà il nome della vittima come grido di NO alla violenza. Parteciperanno al momento di condivisione, oltre a numerose scuole, le associazioni ADDI e AISM.

Sempre venerdì 25, alle ore 15,00, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l'Assessora Ferrante, insieme alle associazioni operanti sul territorio, renderà noti i drammatici dati delle richieste di aiuto che le donne hanno rivolto ai 6 Centri Antiviolenza del Comune di Napoli nell'anno 2022. Sarà un momento di riflessione, di condivisione e di confronto tra enti ed associazioni, e con le stesse donne che vorranno intervenire, affinché vengano delineati il percorso e le azioni di un piano strategico trasversale che veda tutti coinvolti nella battaglia contro ogni forma di violenza di genere ed uniti nello sforzo di accompagnare le donne verso una condizione di autonomia e di dignità. Tante le ospiti previste, in programma anche una mostra fotografica sulle donne accolte a Casa Fiorinda, la casa di accoglienza per le donne vittime di violenza del Comune di Napoli.

Sempre il 25 novembre sia la Fontana del Tritone di Piazza Municipio, che il Maschio Angioino saranno illuminati di rosso a partire dalle ore 17.00.