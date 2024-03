Francesco Della Corte, giornata dedicata alla memoria della guardia giurata uccisa

Questa mattina a Napoli, a partire dalle 10, si terrà una giornata dedicata alla memoria di Francesco Della Corte, guardia giurata aggredita il 3 marzo 2018, nei pressi della Stazione Eav di Piscinola mentre svolgeva il suo dovere, e morto a seguito delle ferite riportate il 16 marzo successivo.



Ad aprire la commemorazione sarà la deposizione di una corona di fiori nei pressi della targa che ricorda Franco.



Successivamente, alle 11.00, nel plesso Madonna delle Grazie dell'Istituto comprensivo statale 43esimo Tasso - San Gaetano (via Madonna delle Grazie 7) si terrà un breve momento di riflessione per ricordare Franco e il suo impegno.

Il murale

A 3 anni dalla morte di Della Corte venne realizzato in suo onore un murale. "Opera realizzata in una stazione oggetto di riqualificazione come ricordo e simbolo delle troppe vittime di violenza", spiegò al tempo il presidente di Eav Umberto De Gregorio.

Le condanne

I tre giovani accusati del suo omicidio sono stati condannati a 16 anni di reclusione.

La loro vicenda era tornata sulle prime pagine dei giornali anche per delle foto scattate alla festa dei 18 anni di uno dei tre ragazzi, detenuto nel carcere minorile di Airola, e per diversi permessi di uscita dei quali lo stesso aveva usufruito in quei mesi.