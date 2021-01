Napoli ricorda l'Olocausto: gli eventi della Giornata della memoria

Corone di fiori in via Luciana Pacifici, al Borgo Orefici, e alle 'pietre di inciampo' in Piazza Bovio per ricordare le vittime dell'Olocausto. In Prefettura la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai familiari dei cittadini internati nei campi di concentramento nazisti.