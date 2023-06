Giorgia Meloni telefona alla mamma di Giulia Tramontano: "Sono rimasta senza fiato"

Giorgia Meloni ha telefonato alla mamma di Giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nel milanese. "È una vicenda che m’ha lasciato senza fiato, come la gran parte degli italiani. Da madre ho chiamato la madre di Giulia: la prima cosa alla quale penso è la mamma. Mi ha scioccato non solo la freddezza con la quale questa cosa si è consumata, m’ha scioccato vedere un video di Giulia mentre teneva una lezione, con il suo entusiasmo, e la morte di un bimbo che a sette mesi sarebbe stato in grado di vivere, sono due le persone che muoiono, anche se il grembo della madre dovrebbe essere il posto più sicuro.ha detto la premier in un'intervistata da Bruno Vespa al forum L’Italia che verrà.

"Accadono molte cose che sembrano impensabili, il fatto di Giulia, il fatto in Francia, in nome di Gesù. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne», ha spiegato, «mi piacerebbe portare le vittime o parenti delle vittime, a raccontare la loro vicenda nelle scuole. Niente è più educativo. Sulla cultura è la grande sfida. Spero che nel passaggio parlamentare delle nostre norme contro il femminicidio sia un terreno per trovare un accordo trasversale. Sono disponibilissima a lavorare insieme e incontrare chi ci lavora, non solo donne", ha detto ancora la Meloni.