Partita di 'Stoppa' in spiaggia: scoperti tre giocatori d'azzardo minorenni

Erano in 4 - tre minori tra i 15 e i 17 anni e un 23enne – e sono stati trovati intorno alle 6.30 sulla spiaggia di San Pietro a Ischia a giocare a “stoppa”, un gioco d’azzardo con carte napoletane, per certi versi paragonabile al poker. I quattro sono stati tutti denunciati per partecipazione a giochi d’azzardo dai Carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Ischia.

Erano intorno ad un tavolo di plastica sul quale erano poggiati 60 euro, somma puntata e destinata al vincitore. Il 24enne è stato denunciato anche per violazione del foglio di via obbligatorio dall’isola di Ischia. I minori sono stati riaffidati ai rispettivi familiari.