Si riuniscono per giocare a tombola: nei guai 30 persone

Stanotte gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, con il supporto degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cupa della Vedova per la segnalazione di assembramenti all’interno di un garage.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito diverse voci provenienti dall’interno dell’edificio e, una volta entrati, hanno sorpreso 30 persone che stavano giocando a tombola e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché erano fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.