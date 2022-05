Covid, Gimbe: "Pericoloso aspettare l'autunno per la quarta dose"

“E' pericoloso aspettare l’autunno per la quarta dose Covid, i fragili la facciano immediatamente", spiega Nino Cartabellotta nel monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

I contagi però sono in diminuzione e si stanno svuotando gli ospedali come registrato dallo stesso Gimbe. In Campania sono crollati del 28% i positivi nell'ultima settimana, mentre i ricoveri sono ancora leggermente sopra la media nazionale (16% contro il 13,3%).