La passione per i Gigli di Nola costa cara ad un uomo: riconosciuto dai carabinieri tra la folla

E’ sorvegliato speciale e ha l’obbligo di soggiornare nel comune di Palma Campania. Non può allontanarsi da quella cittadina senza autorizzazione.



A Nola, intanto, si celebra la Festa dei Gigli e un 43enne non intende perdersela. Così supera il confine di Palma e si immerge nei festeggiamenti. Sfortuna vuole che tra i carabinieri, impiegati nella gestione dell’ordine pubblico, vi fossero proprio quellio di Palma, che lo hanno riconosciuto nella folla.



E’ così che il 43enne è finito in manette, passando dalla Festa dei Gigli agli arresti domiciliari. Risponderà di violazione degli obblighi imposti dalla misura. E’ ora in attesa di giudizio.