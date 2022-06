Concerto Gigi D'Alessio, Manfredi: "Festa di popolo che ha rilanciato la bellezza di Napoli"

"Il concerto di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito è stato molto emozionante. Una straordinaria festa di popolo, che ha rilanciato il talento e la bellezza di Napoli in tutta Italia grazie alle splendide immagini televisive. Sono soddisfatto che tutti i servizi comunali abbiano funzionato al meglio: una grande prova di tenuta per l'intera città".

Così il sindaco Gaetano Manfredi a commento del concerto di ieri sera, che ha fatto registrare il tutto esaurito in piazza e ascolti molto elevati di pubblico televisivo.