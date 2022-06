Il trionfo di Gigi D'Alessio, una serata indimenticabile per i primi 30 anni di carriera

E' stata una serata indimenticabile quella vissuta ieri da Gigi D'Alessio e da tutti coloro che lo amano. Il concerto-evento di piazza del Plebiscito, “Uno come te 30 anni insieme”, sold out, nonostante fosse trasmesso in diretta su RaiUno, ha convinto tutti e lanciato Napoli, una volta di più, se ce ne fosse bisogno, come Capitale della musica.

Nello scenario suggestivo della piazza, cultura e spettacolo sono andate a braccetto. Neppure la pioggia scesa copiosa prima dello spettacolo di venerdì 17 giugno ha scalfito il successo di Gigi, che ha ripercorso in compagnia di grandi artisti, sopratttutto amici, una carriera ormai trentennale, iniziata con le esibizioni nei matrimoni, per proseguire poi grazie a tanta abnegazione nei teatri e nelle location di maggior prestigio nel mondo. Da citare, tra gli altri, la presenza di Fiorello, Fiorella Mannoia, Alessandro Siani, Mara Venier, LDA, Achille Lauro, Eros Ramazzotti, Vanessa Incontrada.

E' stata la vittoria anche della Napoli nazional-popolare, piaccia o non piaccia, ma esiste ed è radicata, della sua bellezza e soprattutto dei napoletani, che dopo anni duri di Covid, come già dimostrato nel concerto di Vasco Rossi, hanno un gran desiderio di lasciarsi tutto alle spalle e tornare a vivere la socialità che da sempre contraddistingue la loro essenza.

Con il supporto di RAI per il Sociale, durante la diretta del concerto evento è stata promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall’Ucraina.

Bis il 18 giugno

Oggi 18 giugno, sempre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D'Alessio si esibirà nuovamente accompagnato dall'orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino. Non dovrebbero esserci ospiti, ma qualche sorpresa potrebbe fare la gioia dei fans dell'artista.