'Giggino Wi-fi', arriva una segnalazione da Milano: "La speranza di ritrovarlo è sempre viva"

Luigi Celentano, il giovane di Meta di Sorrento conosciuto dai telespettatori di "Chi l’ha visto?" come Giggino Wifi, sarebbe vivo. Per la prima volta, qualcuno ha deciso di parlare ai microfoni del programma, nel corso dell'ultima puntata andata in onda nella serata di mercoledì su Rai3.

Forse si è rifatto una vita da qualche parte e, nonostante siano passati più di tre anni dalla sua scomparsa, continuano ad arrivare segnalazioni.

Una nuova segnalazione è arrivata da una spettatrice di Milano. "La speranza di ritrovarlo è sempre viva", ha detto la madre del giovane in studio.