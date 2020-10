Covid, l'odissea di Gianni Fiorellino: "Il mio referto mandato a un mio omonimo. Allucinante"

Non ha pace Gianni Fiorellino: il cantante neomelodico, contagiato da Covid-19, si è sfogato su Instagram dopo una disavventura. Secondo quanto affermato dal cantante neomelodico il referto del suo ultimo tampone non sarebbe stato spedito al legittimo destinatario ma un altro Giovanni Fiorellino, a un omonimo del cantante, che per giunta ha un indirizzo email molto simile. "Questa persona ha capito l'errore e ha contattato una persona del mio staff dopo aver trovato il numero, così ha mandato il referto, il mio referto. E' allucinante", dice il cantante. "Chiudete!".