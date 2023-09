Vede la polizia e scappa: durante l'inseguimento getta una pistola

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano. Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Poggioreale, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, alla loro vista, si è dato alla fuga nel tentativo di evitare il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale l’indagato si è disfatto di un’arma lanciandola sul marciapiedi, ma i poliziotti, giunti all’angolo con via Zara nella medesima via, lo hanno bloccato e hanno recuperato la pistola Smith e Wesson con sei cartucce e matricola abrasa. Pertanto, il 19enne è stato tratto in arresto per porto e detenzione illegale di arma clandestina e resistenza a Pubblico Ufficiale.