Getta il cane come un sacchetto dell'immondizia: il cucciolo muore poco dopo

"Ormai l’inciviltà delle persone regna questa città". Inizia così il post social di un residente ad Afragola, che in un gruppo Facebook dedicato alla sua cittadina ha raccontato - con tanto di video - un episodio di cui è stato testimone.

"La crudeltà degli esseri umani è disarmante - prosegue - Qui (nel video, ndR) c’è un soggetto sulla bici che non merita nessuna mia parola perché sarei sempre molto fine nei suoi riguardi, che abbandona un piccolo cucciolo di cane moribondo fuori un’ abitazione senza pensare di soccorrerlo ma buttandolo come fosse spazzatura...Purtroppo anche facendo di tutto il piccolo non ce l’ha fatta, ma sicuramente il signore che spero che legga questo post sarà denunciato".