Geolier è tornato a Napoli, bagno di folla e fuochi d'artificio|VIDEO

È tornato a casa Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, dopo essersi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo. In migliaia hanno accolto l'artista a Secondigliano con fuochi d'artificio. È stato un vero e proprio bagno di folla per il 24enne, il van in cui viaggiava è stato circondato dalla folla acclamante. Nessuna delusione quindi per la sconfitta al fotofinish nonostante il 60% al televoto, anzi il suo popolo è molto orgoglioso del suo percorso a Sanremo.

"Finalmente sono tornato a Napoli. Sono felice", sono le prime parole di Geolier, giunto nel rione Gescal, che si è poi affacciato dal balcone di casa per godersi lo spettacolo.

Il Sanremo di Geolier

“I fischi non sono mai piacevoli, ma alla fine è solo un parere, esattamente come gli applausi; se avessero applaudito, l'avrei accettato, quindi accetto anche i fischi. Me ne vado con un bel ricordo di tutto questo. Il risultato non mi sorprende; sapevo di avere una fanbase che mi supporta, sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto. Il brano è in napoletano, a chi non lo capisce dico di ascoltarlo attentamente. Le persone volevano solo supportarmi, ho solo spiegato che con una SIM si può votare 5 volte”.

“Non credo di aver subito razzismo”

"Razzismo? È una parola bruttissima, non mi piace parlare di questo, non sento di aver subito razzismo. Penso e spero che l’Italia non sia divisa, erano solo fischi perché volevano un altro nome al primo posto, hanno fischiato il risultato di una classifica, non me".

"Adesso voglio concludere il disco; Sanremo ha preso un po' del mio tempo. Ora voglio riprendere la mia routine di lavoro, andare in studio e scrivere un nuovo disco", ha concluso l'artista napoletano.