"Vittoria rubata per Geolier a Sanremo". Giornalista minacciata di morte e insultata sui social|VIDEO

"Non senti di aver un po' rubato la vittoria?". La domanda a Geolier della giornalista Marzia Forni dopo la vittoria dell'artista napoletano nella serata delle cover su Angelina Mango continua a far parlare.

I social infatti non perdonano la giornalista per quella domanda ed è la stessa Forni a denunciare cosa sta accadendo in queste ore in un video: "Faccio questo video per rispondere a tutti i messaggi. Ho ricevuto minacce e auguri di morte e ho bloccato i commenti. E' stato tutto travisato, ho posto male la domanda utilizzando in maniera sbagliata il termine rubare. Volevo solo chiedere a Geolier se non avesse ritenuto maggiormente meritevoli altre esibizioni. Si è parlato di call center e di utilizzo delle sim, così ho chiesto direttamente a lui che mi ha detto di non saperne nulla e che lui ha una grande fan base. Non ho niente contro Napoli o contro i napoletani. Vi prego basta con insulti e minacce di morte".