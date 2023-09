La mamma di Giovanbattista Cutolo: "Geolier venga al funerale per dare un segnale forte"

La mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane ucciso a piazza Municipio da un 17enne dopo una lite, ha lanciato un messaggio in vista dei funerali del figlio. Daniela, ai microfoni de La Radiazza, ha invitato il rapper Geolier a presentarsi mercoledì pomeriggio nella chiesa del Gesù Nuovo - in occasione dei funerali del giovane - per dare "un segnale forte". “Se Geolier viene ad omaggiare la bara di Giovanbattista Cutolo da un segnale forte ad un certo tipo di Napoli Bastarda”, ha detto.

Le parole di Geolier

Geolier, ricordiamo, nelle scorse ore aveva lanciato un forte messaggio nelle proprie storie Instagram. Queste le sue parole: "Non è possibile morire a 24 anni, nella stagione più bella dell'anno, per un parcheggio. A 16 anni nessuno dovrebbe avere una pistola. Nei quartieri i ragazzi devono cambiare mentalità e scappare da tutto questo male.

Voglio dirgli che uscire soltanto per divertirsi con gli amici non è da deboli, che andare a scuola non è da scemi, che portare dei fiori a una tipa che gli piace non è una vergogna.É il momento che tutti facciamo il nostro perché i ragazzi cambino, a partire già da cose che possono sembrare piccole e lontane da quello che è successo due giorni fa, ma non è così. Fa tutto parte della stessa mentalità. Ciao, Giambattista, non è giusto".