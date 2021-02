Folla sul lungomare, la critica social: “Rischiamo la zona rossa”

Qualcuno griderà all’assembramento, ma in fascia gialla approfittare della giornata di sole e delle temperature miti per altri è stato naturale. I napoletani hanno affollato il lungomare per una passeggiata, con mascherine e per quanto possibile distanziati, facendo lo stesso anche tra le strade più famose dello shopping. Voglia di normalità dopo quasi un anno di lockdown alternati. Lo dimostra anche lo spettacolo di colori e di mascherine che hanno animato la passeggiata della mattina: i bambini hanno approfittato per sfilare con i loro vestiti di carnevale.

Non si sono però fatte attendere le critiche da parte di molti cittadini che sui social hanno mostrato la propria preoccupazione preconizzando la possibilità di un passaggio in zona arancione a causa delle troppe persone per strada. L'eterno dualismo tra i due modi di approcciarsi alle disposizioni che verrà risolto solo dall'analisi dei dati sui quali si basano le valutazioni del ministero della Salute.