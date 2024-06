Preso Gennaro Manetta “Maradona”: era negli Stati Uniti

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con la collaborazione di agenti della Polaria, hanno catturato Gennaro Manetta, 45enne napoletano, detto 'Maradona', ritenuto esponente del clan Contini.L'uomo era sfuggito alla cattura durante l’operazione di due giorni fa che ha inferto un duro colpo al clan Contini. Manetta era negli Stati Uniti ed è stato bloccato una volta atterrato all’aeroporto di Napoli Capodichino.

L'ambulanza usata per un'inaugurazione

C'è un episodio che più di tutti racconta lo strapotere che il clan Contini aveva raggiunto all'interno dell'ambiente ospedaliere napoletano. Lo si analizza all'interno dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Federica Coluccia che ha portato all'arresto di 11 persone. Si tratta dell'utilizzo di un'ambulanza per l'inaugurazione di un negozio di abbigliamento. Un episodio datato marzo 2023 che raggiunse anche gli onori delle cronache quando venne scoperto. Le carte dell'inchiesta spiegano come fu possibile che alcuni neomelodici e tiktoker arrivassero a bordo del mezzo per l'inaugurazione del negozio “Amk” di corso Umberto. Regista della vicenda, secondo gli investigatori è stato proprio Manetta, ritenuto uomo del clan Contini con il ruolo di gestire la cassa del clan per il pagamento degli affiliati.

A contattarlo fu Raffaele Colella, amministratore della società che gestiva il negozio, che gli spiegò il suo “progetto”. Con lui il tiktoker Francesco Ciotola con cui condivide l'idea di far arrivare gli ospiti dell'inaugurazione a bordo del mezzo. Per riuscire ad arrivare all'obiettivo Manetta decide di chiedere l'aiuto di Maurizio Scapolatiello, titolare della ditta di ambulanze private “Croce San Luca”. È su uno dei suoi mezzi che arrivano gli intrattenitori il giorno della festa. Stiamo parlando non di una ditta qualunque visto che a detta dei pentiti "non fa parte dell'ospedale e non potrebbe parcheggiare all'interno dell'ospedale"; ma alla quale il clan Contini ha "consentito la sosta all'interno degli spazi dell'ospedale" e ha dato "appoggio all'interno del pronto soccorso".