Gennaro Esposito sulle restrizioni: "Con la scusa di andare a dormire in albergo, si andava a cena a ristorante"

Lo chef 2 Stelle Michelin Gennaro Esposito, protagonista di “Masterchef” e “Cuochi d’Italia”, è intervenuto in diretta a Canale 8, nel corso del TG condotto da Claudio Dominech, a proposito delle misure restrittive disposte per i ristoranti e locali pubblici, appellandosi alla sicurezza come sinonimo di qualità: “Purtroppo abbiamo già assistito a queste scorciatoie, a questi escamotage già nei passati lockdown quando, con la scusa di andare a dormire in albergo, si andava a cena a ristorante con check-in fittizzi e tutto il resto. Purtroppo conviviamo da sempre con un mondo di furbi, però noi dobbiamo pensare a fare qualità. La qualità - ha concluso il titolare del ristorante ‘La Torre del Saracino’ - passa anche attraverso la sicurezza”.