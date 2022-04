Scarcerata Gemma Donnarumma: la moglie del boss Valentino Gionta ha scontato la sua pena

È la moglie di uno dei boss più feroci della camorra e lei stessa è stata in carcere per oltre 13 anni. Da pochi giorni ha finito di espiare la sua pena ed è tornata in libertà. È stata scarcerata Gemma Donnarumma, moglie del boss dell'omonimo clan, Valentino Gionta. “Donna Gemma” ha finito di scontare la pena subita dopo lo storico blitz contro il clan Gionta denominato “Alta marea”. A seguito di quell'inchiesta venne condannata a 12 anni di carcere. Già nel 2006 era stata condannata a dieci anni di carcere ma non aveva ancora iniziato a scontarla quando le vennero strette le manette ai polsi nel blitz del 4 novembre 2008. Le due pene vennero cumulate in un unico calcolo con altri residui di pena di inchieste successive.

Il ruolo di Gemma Donnarumma nel clan

L'accusa più grave mossa nei suoi confronti era quella di associazione mafiosa. Il suo profilo criminale la giustificava. Secondo la Dda, la “first lady” di fatto faceva le veci del marito all’interno del clan. Un ruolo di vicariato delle volontà dei carcerati, in particolar modo di “don Valentino”, fondamentale per la gestione delle attività illecite del clan. Gestione in cui lei partecipava attivamente fornendo prima di tutto l’apporto logistico, svolgendosi tutte le riunioni operative e non nella sua abitazione, sia prima che dopo l’arresto di Pasquale Gionta, secondogenito di Valentino e libero fino alla primavera del 2007. Inoltre, come certificato dalle decine di intercettazioni ambientali operate all’interno della sua abitazione, la donna dava il suo parere sulla gestione di tutte le attività illecite godendo di una considerazione pari a quella data al marito dal carcere. Una vera e propria reggente occulta a cui arrivavano anche le “soffiate” delle forze dell’ordine corrotte.

Le condizioni di salute

Negli ultimi tempi, aveva provato già a lasciare il regime carcerario. Aveva, infatti, fatto richiesta di un'attenuazione della misura cautelare visto che le rimaneva poco da scontare ma soprattutto a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nell'estate del 2020 venne trasferita in ospedale dal carcere di Vigevano dove era detenuta all'epoca. Dovette sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore e i problemi sono proseguiti nei mesi successivi. Nonostante questo le sue condizioni erano state sempre ritenute compatibile con il regime carcerario. Era stata trasferita nel carcere di Lecce e solo poche ore fa ha finito di scontare completamente la sua pena tornando in libertà.