Gemelline incitate a picchiarsi, i familiari: "Era solo uno scherzo. Siamo sotto choc per la cattiveria sui social"

“Le amiamo era solo uno scherzo, non si stavano picchiando davvero. Le due bambine sono vittime vostre. Siamo sotto shock. Non immaginavamo tutta questa cattiveria. Siamo pronti a dimostrare quanto le amiamo a tutti. Ora ci state facendo passare per ciò che non siamo. Stiamo troppo male", spiegano i familiari delle due gemelline protagoniste di un video realizzato su Tik Tok, che ha fatto il giro dei social.

Nel video si vedevano le due bambine incitate a prendersi per i capelli. La famiglia delle gemelline però ha voluto spiegare che si trattava solamente di un gioco.