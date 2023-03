Gelsomina Verde: torturata e uccisa a 22 anni dalla camorra. Il docufilm che ne racconta la storia proiettato a Scampia l'8 marzo

La storia di Gelsomina, per tutti Mina, è un simbolo dell'efferata crudeltà della camorra.Operaia in una pelletteria, volontaria nel tempo libero , aveva 22 anni quando un commando la prelevò dal suo quartiere, Scampia, per "interrogarla" su fatti e vicende che lei non poteva conoscere. E dopo averla torturata e seviziata per ore, la finirono con un colpo di pistola alla nuca e le diedero fuoco nell'auto di famiglia. Era il 2004, nel pieno della faida di Secondigliano: la "colpa" di Gelsomina era stata una breve storia d'amore con uno "scissionista". Il docufilm che ricostruisce la sua storia, “Gelsomina Verde” di Massimiliano Pacifico, verrà proiettato l'8 marzo, giornata della donna, alle ore 10, all’Auditorium “Galileo Ferraris” di Scampia, come evento d’apertura della rassegna cinematografica Le Ali Della Farfalla a cura di Monica Macchi, inserito nel calendario di iniziative del Neap Film Festival diretto da Sabrina Innocenti. Alla proiezione interverranno anche Chiara Marciani, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli; Saverio Petitti, dirigente del “Ferraris”; Rosario Gallone, critico cinematografico, e studenti e docenti delle scuole partner: I.T.I. “Galileo Ferraris”, Liceo “Antonio Genovesi”, Isis “Vittorio Veneto”, Iis “Sannino – De Cillis”, Iis “Antonio Serra”, I.C. 58° “J.F. Kennedy” e Iis “G. Minzoni” Di Giugliano.

La rassegna propone una selezione di documentari e cortometraggi di autori italiani e stranieri che, attraverso un taglio interdisciplinare e una pluralità di linguaggi cinematografici, vogliono promuovere collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi e contribuire così alla formazione di una società più inclusiva ed equa. "Un nuovo modello di cittadinanza attiva e propositiva che sappia inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità", spiega una nota degli organizzatori.

Nuovo appuntamento sabato 1 aprile, con la proiezione del film “La leggenda dell’albero segreto” di Giuseppe Carrieri, quindi sabato15 aprile con i corti palestinesi della rassenga Nazra (“The present di Farah Nabulsi, Ambience di Wissam al Jafari e Mariam di Dana Durr).