Colonia felina cimitero Frattamaggiore, è strage di gatti: la terribile scoperta dei volontari

Sette gatti uccisi. È l'orrendo bilancio dell'azione di persone senza scrupoli che hanno colpito la colonia felina nel cimitero di Frattamaggiore, inaugurata soltanto due settimane fa.

Quanto accaduto viene definito "disumano" dall'attivista animalista Conny Liotti, avvocato penalista e portavoce di Europa Verde sul territorio, nonché autrice della denuncia.

Liotti ha postato sui social diversi video che mostrano alcuni dei sette gatti trovati morti dai volontari.

Nei giorni scorsi gli stessi animalisti di Frattamaggiore avevano denunciato l’uccisione di alcuni gattini sottratti alla madre in centro città, nonché la sparizione di altri gatti dalla zona.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: "Non riusciamo a fare altro che vergognarci di chi non ha rispetto per la vita. Chiediamo alle autorità che l'episodio non passi in secondo piano e chi si indaghi per individuare i responsabili di una tale barbarie che non deve restare impunita".