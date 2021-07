Colombo: "Beni confiscati, opportunità da valorizzare. Istituito il tavolo tecnico"

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende noto che è stato istituito e si è riunito il tavolo tecnico sui beni confiscati. Al tavolo partecipano il Garante dei disabili, Anci Campania, l’Assessorato alla Sicurezza e Legalità della Regione e l’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati (sede regionale).

Nel primo incontro, tenutosi il 23 luglio, si è esaminata la tematica e programmate le possibili iniziative utili per valorizzare l’opportunità fornita dai beni confiscati quale risorsa importante per il mondo delle persone con disabilità, le loro famiglie e associazioni.

Il tavolo tecnico ha convenuto di rendere disponibile normativa, documentazione, informazioni e contatti di riferimento, le buone prassi, un servizio di assistenza e consulenza, l’elenco dei beni disponibili e di organizzare un evento pubblico di presentazione dell’iniziativa.

Il tutto su una sezione apposita del sito del Garante dei disabili (cr.campania.it/garante-disabili) in fase di lavorazione.

“Intendo sottolineare - dichiara il Garante dei disabili, l’avv. Paolo Colombo - l’importanza delle sinergie tra le Istituzioni e la valenza della tematica dei beni confiscati che può essere un’opportunità importante per far fronte ai bisogni delle persone con disabilità”.