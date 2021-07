Al via la collaborazione tra il Garante dei disabili e le Fondazioni della Campania

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende noto l’avvio di un percorso di collaborazione con le principali Fondazioni della Campania allo scopo di far fronte ai bisogni delle persone disabili e alle problematiche con cui questi ultimi e le loro famiglie si raffrontano quotidianamente, rafforzando la progettazione comune e gli interventi.

“Ritengo di grande importanza – dichiara il Garante dei disabili – la collaborazione tra l’istituzione da me rappresentata e le Fondazioni in un contesto di sussidiarietà orizzontale e di welfare community per far fronte ai bisogni delle fasce più deboli della società quali quelle delle persone con disabilità”.

Qui di seguito viene riportato l’elenco delle Fondazioni finora aderenti:

Fondazione Angelo Affinita Onlus

Fondazione Banco di Napoli

Fondazione Campania Welfare - ASP

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli

Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus

Fondazione ‘Le Quattro Stelle Onlus’ (associata ‘ASSIFERO’)

L’elenco completo di tutte le attività svolte e la presentazione delle Fondazioni aderenti sono rinvenibili sul sito del Garante dei disabili (cr.campania.it/garante-disabili) nella sezione “Le Fondazioni della Campania e la Disabilità”.