Il Gambrinus chiude: "Impossibile andare avanti così"

Chiude un pezzo di storia di Napoli, almeno per il momento. Anche il Gran Caffè Gambrinus cede il passo davanti alla crisi scaturista dalla pandemia mondiale. "Chiudiamo - spiega Antonio Sergio, uno dei titolari - ed è una decisione sofferta. Ci siamo confrontati anche con i membri dell'Associazione locali storici e la sofferenza è in tutto il paese. Siamo tutti, però, sulla stessa linea. Abbiamo provato a resistere fino a oggi, ma è diventato impossibile andare avanti. Mi dispiace per i dipendenti, ma siamo arrivati al punto di non ritorno". Una scelta, quella dei titolari, dovuta anche alle ultime misure restrittive, che impone ai bar la chiusura alle ore 18.