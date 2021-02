Il Gambrinus riapre dopo 100 giorni, l'emozione dei clienti: "Grazie di esistere"|VIDEO

Il Gran Caffè Gambrinus riapre i suoi battenti a circa tre mesi di distanza. Grande la soddisfazione e l'emozione dello staff, ma anche dei clienti. "Eravamo vogliosi di tornare alla vita normale e accogliere i nostri clienti", dice a NapoliToday Massimiliano Rosati. "Noi ci auguriamo che nel breve tempo possibile i contagi si riducano e che si possa tornare alla normalità. Ovviamente questo non dipende da nessuno, ma serve una maggiore attenzione collettiva", ha ancora detto.

"Per noi, una grande felicità"

Emozionato anche il direttore del Gambrinus, Gennaro Ponziani: "Il Gambrinus mancava alla città, mancava ai nostri clienti. Speriamo che questa pandemia possa andare via e possa essere di buon auspicio per andare avanti. Noi ce la metteremo tuttta per fare in modo che i clienti siano protetti. Per noi è una grande felicità stare qua dopo quattro mesi".

L'emozione dei primi clienti

Soddisfatta per la riapertura della storica caffetteria di piazza Trieste e Trento anche una cliente abituale che, dopo aver gustato un caffè accompagnato da un pasticcino (omaggio a tutti i clienti, in occasione della riapertura) ha dichiarato: "Aspettavamo questo giorno con tanta ansia. Ci ha fatto piacere ritrovare tutti, non solo i proprietari, ma proprio tutti i dipendenti. Questo locale fa tantissimo bene. C'è tanta storia, tanta cultura, c'è tanto di tutto. Grazie al Gambrinus di esistere".