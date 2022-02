Gambizzarono Salvatore Paolillo: sconto di pena per i due imputati

La Corte di Appello di Napoli, prima sezione ieri ha rideterminato la pena per Salvatore Russo, difeso dall'avvocato Alessandro Di Palma, da cinque anni e quattro mesi a tre anni e 11 mesi di reclusione, stessa pena rideterminata anche per Alfredo Vigilia jr, in merito all'episodio della gambizzazione di Salvatore Paolillo avvenuto nell'ottobre 2018.

La pena è stata rideterminata essendo stata esclusa l'aggravante della premeditazione e la recidiva per il Russo. I motivi della Corte saranno disponibili tra 90 giorni e la difesa ha preannunciato ricorso per Cassazione per mancanza della certa attendibilità del Paolillo su cui veniva fondata la condanna.