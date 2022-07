Gambizzato lo zio del giovane che ha sfregiato la 12enne

Non si ferma l'ondata di violenza che ha avuto il suo atto più duro nel ferimento di una ragazzina di 12 anni. Potrebbe essere una vendetta trasversale quella di cui è stato vittima lo zio del 16enne accusato della violenza contro la ragazzina. L'uomo è stato gambizzato nei Quartieri spagnoli sabato scorso ma l'ipotesi della vendetta è emersa solo nelle ultime ore. A darne conto è il Mattino che ipotizza una risposta dopo la violenza subita dalla 12enne.

Il ferito è un commerciante imparentato con il 16enne che aveva provato a farla franca ma che poi ha confessato il reale movente della sua azione. Agli investigatori ha detto di aver colpito con un coltello al volto la 12enne per gelosia. La ragazzina fece subito il suo nome e venne ricoverata all'ospedale Santobono dove è stata curata per le ferite che secondo i medici resteranno in parte in maniera permanente. Nelle ultime ore l'ennesimo atto di violenza che gettano ulteriori ombre su una vicenda durissima.