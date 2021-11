Uomo gambizzato portato all'Ospedale del Mare da un parente: si indaga

La polizia indaga sul ferimento di un uomo giunto ieri sera all'Ospedale del Mare con una ferita da colpo di arma da fuoco alla gamba destra. L'uomo ha riferito agli agenti intervenuti che, mentre si trovava davanti alla sua abitazione, ha sentito degli spari e, poco dopo , ha avvertito un forte bruciore alla gamba destra.

A portarlo in ospedale, intorno alle 21.45, è stato un parente. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato San Giovanni che indagano per far luce sull'accaduto.