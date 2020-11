Gambizzato durante un'aggressione: Gaetano rischia la vita

Gaetano Barbuto, il 21enne che ha perduto le gambe in seguito ad un’aggressione con un’arma da fuoco lo scorso settembre, è di nuovo in difficili condizioni. Il ragazzo è ricoverato presso l’ospedale Cardarelli a seguito di una grave infezione. A raccontarlo sono i familiari del 21enne che si sono rivolti al consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli, che sin dal principio segue la vicenda ed ha offerto sostegno e solidarietà: “C’è una forte infezione in atto. Il chirurgo e l’infettivologo ci devono far sapere di più. Dobbiamo sperare e pregare. Mentre Gaetano rischia di morire ancora non abbiamo avuto giustizia per quello che gli hanno fatto”.

Durante la trasmissione radiofonica “La Radiazza” il Consigliere Borrelli ed il conduttore Gianni Simioli hanno lanciato un appello: “La magistratura e le forze dell'ordine devono far presto, vogliamo verità e giustizia, bisogna affrettarsi, Gaetano rischia la vita. Chi sa qualcosa di quella tragica notte, parli, si faccia avanti ed aiuti a far luce e a trovare i responsabili. Ora siamo tutti vicini alla sua famiglia e preghiamo per il ragazzo che proprio l'altro giorno ha festeggiato il suo primo compleanno in ospedale e senza più le gambe”.