Galleria Vittoria, proseguono i lavori: sono completi al 50%

Proseguono i lavori nella Galleria Vittoria, chiusa oramai da mesi - per perdite e infiltrazioni - e con pesanti conseguenze in fatto di viabilità cittadina.

Secondo quanto riportato dall’Anas, i lavori sono giunti al 50 per cento. In una nota si sottolinea inoltre che quanto finora realizzato è "in linea con il cronoprogramma".

Nel dettaglio, è stato completato il risanamento corticale delle costolature e l’installazione (lato via Arcoleo) dei primi 170 metri di rete di protezione sulla volta. Avanza anche la posa in opera delle carpenterie metalliche per la successiva applicazione dei pannelli in acciaio preverniciato a sostegno dei rivestimenti dei piedritti.

L’Anas fa sapere anche che proseguono anche le attività impiantistiche (ad oggi, per un avanzamento di oltre 350 metri) secondo l’ulteriore turnazione lavorativa comunicata, in funzione dell’avanzamento dei lavori di predisposizione delle canaline.

Secondo quanto previsto dall'Anas i lavori termineranno alla fine di ottobre.