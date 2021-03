Galleria Vittoria, prosegue l'esplorazione dei cunicoli a Pizzofalcone

Proseguono le indagini per "valutare lo stato della roccia e assicurare la massima sicurezza della struttura"

Va avanti il lavoro di esplorazione delle cavità a Pizzofalcone per quanto riguarda la messa in sicurezza della Galleria Vittoria.

L'obiettivo è valutare lo stato della roccia e assicurare la massima sicurezza della struttura. Si tratta di "un'indagine - spiega il Comune di Napoli - mai realizzata sin dal 1921, anno di costruzione della galleria, e che procede a ritmo intenso nelle viscere della collina".

L'assessorato alle Infrastrutture del Comune prosegue sottolineando che anche oggi si sono tenuti nuovi sopralluoghi, con gli esperti "avanzati all'interno di strettissimi cunicoli per alcune centinaia di metri, fino ad arrivare nei pressi dell'estradosso della galleria, la sua superficie esterna. Si sono spinti in diversi ambienti del lato nord, alcuni dei quali vengono scoperti solo oggi. Al momento non sono stati segnalati elementi di rilievo".

Lunedì è prevista l’ispezione di un'ultima cavità, il cui accesso avverrà da una proprietà privata.