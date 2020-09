Galleria Vittoria, si stacca una porzione del rivestimento

Questa notte si è verificato il distacco di una piccola porzione del rivestimento della Galleria della Vittoria a Napoli, sulla carreggiata piazza

Municipio-piazza Vittoria. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici della Protezione Civile e del Servizio comunale Strade e grandi reti tecnologiche.

Alla luce dell’evento, benché localizzato e circoscritto, si è disposta la chiusura, in via precauzionale, della carreggiata Municipio-Vittoria.

Pertanto è stato attivato il seguente dispositivo di traffico: i veicoli provenienti da piazza Municipio e diretti a piazza Vittoria utilizzeranno la galleria percorrendo la carreggiata disponibile. I veicoli provenienti, invece, da piazza Vittoria e diretti a piazza Municipio, saranno deviati su via Chiatamone.

Il servizio Strade sta effettuando gli approfondimenti tecnici propedeutici alla riapertura al traffico dell’intera galleria, rende noto il Comune di Napoli.