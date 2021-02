Galleria Vittoria chiusa, i commercianti insorgono: “Aprire al traffico piazza Plebiscito”

Ancora polemiche sulla chiusura della Galleria Vittoria, oramai inaccessibiledallo scorso 23 settembre.

Confcommercio chiede al Comune “tutta la verità e una immediata iniziativa per risolvere il drammatico problema del traffico. È necessario fare un’operazione-verità”. Carla Della Corte, presidente dell’associazione di Napoli, ha fatto sapere che è stato formalizzato un accesso agli atti “per avere consapevolezza di ciò che è avvenuto. Venerdì, poi, incontreremo di nuovo gli assessori competenti e insisteremo per avere una soluzione immediata e certa perché la città non può rischiare di restare ancora a lungo paralizzata”.

I commercianti sono sul piede di guerra. Chiedono una soluzione drastica per rendere di nuovo raggiungibili le attività commerciali, ovvero la riapertura nei due sensi di marcia di piazza del Plebiscito.

La riapertura di via Partenope non basta. Via Acton, da via Nazario Sauro, è stata destinata in esclusiva alla circolazione con le strisce blu cancellate su entrambi i lati, e via Cesario Console è diventata a senso unico. Eppure non è ancora sufficiente, questo nonostante il traffico – visto il generalizzato “smart working” - non sia ai suoi livelli più difficili da gestire.

Intanto la Galleria è ancora sotto sequestro da parte della magistratura, e costi e tempi di intervento sembrano proibitivi.