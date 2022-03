Incidente in galleria, auto contro mezzo pesante: un ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 145 "Sorrentina" dove il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 6,600. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria 'Varano', nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, e ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'auto.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Il personale della Polizia Stradale e di Anas è sul posto e la regolare transitabilità verrà ripristinata il prima possibile, non appena ultimata la rimozione dei veicoli.