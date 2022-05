Galleria Umberto, la svolta: chiusura notturna, vigilantes e videosorveglianza

Un nuovo vertice in prefettura ha avuto come oggetto gli interventi necessari in fatto di sicurezza per la Galleria Umberto. L'obiettivo del prefetto Claudio Palomba e del sindaco Gaetano Manfredi è un accordo entro fine mese.

All'incontro presenti tra gli altri anche gli assessori all'Urbanistica Laura Lieto, alla Polizia municipale Antonio De Iesu, e il Soprintendente Luigi La Rocca.

È stato anche esaminato lo stato di avanzamento delle iniziativa in corso per il recupero del pavimento e della volta, col Comune che ha assicurato interventi alle coperture per eliminare l'annoso problema delle infiltrazioni.

Le (possibili) novità in arrivo

Nel corso della riunione è stata discussa anche la possibilità di chiusura – dopo le 22 – con guardiania notturna (spese a carico dei condomini) ed è stato presentato un progetto di adeguamento della videosorveglianza.