Galleria Quattro Giornate, tempi incerti per i lavori

Non si conoscono i tempi necessari per ripristinare il traffico nella Galleria Quattro Giornate, chiusa dopo infiltrazioni d'acqua che la rendono pericolosa per i cittadini. Operai al lavoro già dalle ore notturne, come segnalato dal comandante dei vigili urbani di Napoli Ciro Esposito: "Abbiamo attivato un piano alternativo di traffico che riguarda piazza Sannazzaro, ma non siamo in grado di comunicare quanto ci vorrà per riaprire la Galleria".

Seccato della vicenda il sindaco Gaetano Manfredi: "Sono in contatto con gli uffici tecnici, ma è inaccettabile che capiti in una città come Napoli. Da mesi si era a conoscenza delle infiltrazioni nella Galleria Quattro Giornate e non si è intervenuti. Da oggi queste vicende avranno la priorità per l'Amministrazione".

La chiusura dell'importante arteria che collega Mergellina con Fuorigrotta è stata decisa dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno riscontrato infiltrazioni pericolose per la staticità del tunnel. Con la Galleria Vittoria chiusa da tempo, la viabilità cittadina si fa sempre più difficoltosa, con traffico intenso dalla Riviera di Chiaia. "Sulla Galleria Vittoria la speranza è quella di rispettare il cronoprogramma e riaprire a dicembre" ha affermato il comandante Esposito.

Sul tema è intervenuto anche Edoardo Cosenza attraverso la sua pagina Facebook. Non ancora proclamato ufficialmente, Cosenza è indicato come probabile assessore ai Lavori pubblici del Comune: "Assessore o non assessore la musica è cambiata. Riaprire in sicurezza e in tempi brevissimi".