Riapre la Galleria Quattro Giornate: era stata chiusa per infiltrazioni d'acqua

Alle ore 9.34, al termine del sopralluogo del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, la Galleria Quattro Giornate, che collega Mergellina con Fuorigrotta, è stata riaperta alla circolazione veicolare.

La sua chiusura, avvenuta per inflitrazioni d'acqua nella volta, aveva comportato negli ultimi tre giorni gravi ripercussioni per il traffico cittadino, già messo a dura prova dalle problematiche della Galleria Vittoria, il cui ripristino non è ancora all'orizzonte.

Manfredi: "Problematica era comparsa da mesi"

Nelle scorse ore Manfredi aveva posto la riapertura della Galleria Quattro giornate tra le sue priorità. Questa mattina il neosindaco ha svolto un sopralluogo sul posto: "E' stato fatto un intervento immediato rispetto a una situazione che si trascinava da mesi - ha spiegato Manfredi - perché queste infiltrazione d'acqua sono state segnalate molti mesi fa. C'è stato un intervento della Procura che si è giustamente preoccupata per l'incolumità dei cittadini, è stato fatto un intervento immediato e di questo ringrazio l'assessore Cosenza che l'ha seguito, l'ufficio tecnico del Comune e le imprese che hanno lavorato notte e giorno. Siamo riusciti in 60 ore a costruire una struttura provvisoria di sicurezza che garantirà immediatamente la riapertura della galleria per alleviare i disagi dei cittadini". Nel frattempo, ha aggiunto Manfredi, "continueranno le attività sia della Procura che della nostra struttura tecnica per fare in modo che le cause delle infiltrazioni vengano eliminate. Poi si farà un intervento radicale che consentirà di ripristinare la galleria al 100%". Manfredi si è detto "lieto che abbiamo dato una risposta immediata ai bisogni dei cittadini. Il primo regalo che ho avuto appena insediato è stata la chiusura di questa galleria, c'era una forte preoccupazione che ci fosse una seconda Galleria Vittoria ma siamo riusciti a evitare questo problema. Adesso riapriamo alle auto e nei prossimi giorni riapriremo anche la pista ciclabile".