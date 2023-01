La Galleria cade a pezzi. Borrelli: "Colpa del Comune"

Doveva diventare il fiore all'occhielli di Napoli e invece è solo un altro dei tanti scorsi di degrado della città. La Galleria Principe di Napoli rientra a pieno titolo nelle grandi incompiute. Avrebbe dovuto ospitare associazioni e locali e, invece, eccezion fatta per un bar è abbandonata a se stessa.

In una delle sue consuete incursioni, il deputato di Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha ripreso (in questo articolo vi mostriamo un estratto della sua diretta) cosa non va all'interno della struttura, a cominciare dalla pioggia al suo interno: "Le vetrate sono rotte e alcune sono rattoppate con la plastica. Si dice che in Galleria Umberto non si può intervenire perché la proprietà è dei privati, ma Galleria principe è tutta di proprietà del Comune di Napoli. Allora si tratta di strafottenza. Addirittura alle pareti stanno crescendo piante selvatiche".