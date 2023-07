Ancora un crollo in Galleria Principe: è il terzo in 45 giorni

E sono tre. Terzo crollo di calcinacci in un mese e mezzo all'esterno della Galleria Principe di Napoli. Questa volta, il cedimento è stato registrato all'angolo tra via Pessina e piazza Museo, all'inizio dei porticati. Il primo episodio risale al 30 maggio scorso e nel giro di 24 ore il Comune di Napoli ha interdetto l'area con le transenne annunciando un intervento di messa in sicurezza della struttura.

Intervento che, a 45 giorni di distanza, non è chiaro se sia stato portato a termine e in che modo. Tanto è vero che il 24 giugno c'è stato un nuovo crollo, sempre sul lato di via Pessina. Fino ad arrivare a oggi, 14 luglio. Lo stato di salute della Galleria non è dei migliori. Basti pensare che già all'interno è stato necessario applicare la rete verde in seguito alla caduta di pezzi di intonaco che hanno messo a rischio l'incolumità dei passanti.

Interpellato da NapoliToday, il Comune di Napoli fa sapere che: "Il nuovo evento è limitato alla parte bassa del colonnato di fronte al Museo Archeologico. L'area è già stata circoscritta dalla Napoli Servizi che lunedì mattina provvederà anche a far cadere i calcinacci pericolanti dal muro".

Si tratta, proseguono da Palazzo San Giacomo "...di un evento diverso rispetto a quello registrato su via Pessina, dove devono intervenire i privati che sono già stati diffidati".