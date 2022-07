Percorre la Galleria Laziale impennando sullo scooter: le immagini indignano il web - VIDEO

Sta facendo il giro del web un video che mostra un giovane, in sella ad uno scooter, percorrere la Galleria Laziale in pericolose, impennando e senza casco. Il giovane, come mostrano le immagini, è in ginocchio sul sellino mentre in precario equilibrio tiene lo scooter che conduce in posizione quasi verticale e senza casco.

” Davvero assurdo. Questi ragazzi non si rendono conto del pericolo che sono per loro stessi e anche per gli altri. Abbiamo denunciato l’episodio la Polizia Municipale sperando che questo incosciente venga individuato e punito severamente. C’è bisogno di disciplina, rieducazione e punzoni esemplari, così non si può andare più avanti", ha commentato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la segnalazioni di un auytomobilista.