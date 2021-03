Nuovo dispositivo di traffico per le ore di chiusura

A causa dei lavori per la realizzazione del nuovo Elettrodotto in cavo a 220 kV 'SE Fuorigrotta - CP Napoli Centro', è stato istituito, dal Comune di Napoli, un nuovo dispositivo temporaneo del traffico. Nella notte compresa tra venerdì 19 e sabato 20 marzo, per la precisione dalle 22 alle 6, nella galleria Laziale sara' vietato il transito veicolare.